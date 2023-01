Covid Italia | Ciccozzi | “Dati non mentono | siamo ai titoli di coda”

Adnkronos

Lo roivela il Position Paper "L'di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della ... nel 2009 ( crisi Lehman), nel 2011 (crisi Spread), nel 2020 (crisi) e nel 2022 (guerra Ucraina)....sempre meno pugliesi si fanno il tampone per verificare la possibilità di aver contratto il. ... che ancora non è stata intercettata in. IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Covid oggi Italia, Bassetti: "500 morti in 5 giorni Dubbi sui conti" (Adnkronos) – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio, evidenzia un calo di tutti i dati Covid: -38% contagi e -25,7% morti in 7 giorni.In occasione della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma alle ore 21:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle or ...