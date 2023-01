Covid in Cina | stop restrizioni | folla in stazione per vacanze

GIudizio diviso per la, dove la scelta di abbandonare la policy Zerodarebbe una spinta alla crescita, ma con ripercussioni dall'impatto sanitario tutte da valutare. Virano in nero le ...Con la fine della politica zeroin, l'Italia si prepara a ricevere i turisti cinesi, confinati nel loro Paese dall'inizio della crisi sanitaria. Il Dipartimento italiano per la promozione ...Tre anni fa, Xiangming Liu e Yamin Hu, una coppia di turisti cinesi di Wuhan, durante un tour in Italia veniva ricoverata all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Erano i ...Torna in presenza il congresso di Identità Golose: a Milano tre giorni di incontri all'insegna del cambiamento in vista nel mondo della ristorazione ...