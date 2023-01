Covid | giù tutti i dati | -38% contagi e -25 | 7% morti in 7 giorni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) –, ricoveri eperin calo in Italia nell’ultima settimana. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. I nuovi casinell’ultima settimana vedono una riduzione del 38,2%. “Dai 135mila della settimana precedente crollano a quota 84mila, con una media mobile a 7sopra i 12 mila casi al giorno”, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, illustrando il monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. In calo anche i casi attualmente positivi (353.643 contro 406.182) e le persone in isolamento domiciliare (346.912 contro 398.147). “I nuovi casi – continua Cartabellotta – calano in tutte le regioni: dal -10,9% della ...