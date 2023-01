Covid | Gimbe | in calo i casi in tutte le province toscane - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I dati prendono in esame il periodo 6 - 12 gennaio. In Toscana la percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età anagrafica che non ha ricevuto la terza dose è pari a 11,3%

Migliora la situazione legata alla diffusione del COVID-19 in Umbria secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione indipendente Gimbe. Che però evidenzia ancora una copertura con la quarta dose di vaccino inferiore alla media nazionale. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio, evidenzia un calo di tutti i dati Covid: -38% contagi e -25,7% morti in 7 giorni. In Toscana la percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età anagrafica che non ha ricevuto la terza dose è pari a 11,3% (media Italia 12,1%)