Covid | Gimbe | in 7 giorni -38% contagi | tutti i dati in calo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - In decisa diminuzione i nuovi casinell'ultima settimana in Italia, con una riduzione del 38,2%: "Dai 135mila della settimana precedente crollano a quota 84mila, con una media mobile a 7sopra i 12 mila casi al giorno", spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, illustrando il monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio. Inanche i casi attualmente positivi (353.643 contro 406.182) e le persone in isolamento domiciliare (346.912 contro 398.147). "I nuovi casi - continua Cartabellotta - calano in tutte le regioni: dal -10,9% della provincia autonoma di Bolzano al -50,3% della Liguria. In tutte le province si rileva una diminuzione dei nuovi casi (dal -4,8% di Crotone al -60,9% di Sassari). In ...