Costantino Bonaiuti | convalidato l' arresto del killer | ' Non volevo uccidere Martina | il colpo è partito per errore'

Corriere Roma

'Non volevo uccidere Martina, il colpo è partito per errore, mi volevo suicidare'. Sono queste le parole che, l'uomo che venerdì ha ucciso l'avvocatessa Martina Scialdone , ha detto all'avvocato e che sono state riportate dall'avvocato. Il gip ha deciso per la convalida dell'arresto, ...Dovrà restare in carcere. L'uomo, che venerdì 13 gennaio ha ucciso Martina Scialdone , si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Roma. Il ... Martina Scialdone, la malattia (finta) di Costantino Bonaiuti, le chiamate al 112 e gli altri punti oscuri dell'omicidio di Roma Il difensore entrando a piazzale Clodio: Mio assistito aveva difficoltà psicologiche, era in cura . In questa vicenda ci sono due vittime'. Lo ha detto l'avvocato Fabio Taglialatela, difensore di Cost ...«Non volevo uccidere Martina, il colpo è partito per errore, mi volevo suicidare». Sono queste le parole che Costantino Bonaiuti, l'uomo che venerdì ha ...