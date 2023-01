Così abbiamo catturato il super latitante Messina Denaro Ma la lotta alla mafia non è ancora finita

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Quella odierna “è una giornata importante, in cui la Repubblica salda un debito nei confronti dei suoi martiri”. Inizia con queste parole cariche di sentimento la conferenza stampa del Procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, per fare il punto sul blitz che, dopo trent’anni di ricerche, ha messo finelatitanza delboss di Cosa nostra, Matteo. “Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro che si è concluso stamattina perchél’ultimo stragista del periodo 92-93” esaldato un debito con le vittime” spiega il vertice della procura palermitana visibilmente emozionato per un risultato che in molti non credevano neanche possibile. L’accelerata nelle indagini Eppure, come spiegato dal magistrato, ...