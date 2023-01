Cos’è Davos e perché è importante? La vostra guida all’incontro annuale del World Economic Forum

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In qualsiasi altro periodo dell’anno,non è nulla di particolare, se non una famosa località sciistica sulle Alpi svizzere. Ma per una settimana, a gennaio, diventa il centro dell’attenzione mondiale, poiché le élite globali si riuniscono tutte nella piccola città alpina per l’incontrodel(WEF).? Per discutere la direzione

la Repubblica

NON C'PIÙ LADI UNA VOLTA Da oggi fino al 20 gennaio si tiene il World Economic Forum di, che torna in versione invernale e in presenza per la prima volta dal gennaio 2020. Il titolo ...Negli ultimi annivenuta fuori la suora giocherellona delle ...'hanno in comune il femminismo degli anni '70 e l'attivismo sui ... Per questo, ora vogliono essere presenti ao nei forum sui ... Quel che resta di Davos