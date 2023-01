Cosa significa per Luciano Spalletti una stretta di mano

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Oltre al duello impari tra Bremer e Osimhen e al risultato schiacciante, dello scontro al vertice tra Napoli e Juventus ricorderemo negli anni ladial fischio finale trae Massimiliano Allegri, un momento surreale – tra il teatrale e il cringe – che ha evidenziato non solo i non buoni rapporti tra i due, ma anche la fissa dell’allenatore del Napoli per le strette dicome simbolo universale delle proprie emozioni. pic.twitter.com/NLLUu3NMLA — Out Of Context Football (@nocontextfooty) January 13, 2023 Maè successo? Dopo il fischio finale Allegri imbocca con decisione la strada per il tunnel degli spogliatoi scordandosi il bon ton che prevede il saluto all’allenatore avversario, tuttavianon vuole certo togliersi ...