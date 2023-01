“Cosa ho visto dietro le quinte” Amici 22 dopo i fatti gravi | “Anche Rudy come una iena”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Clima tesissimo ad. Quello che è accaduto durante la notte di Capodanno è una ferita ancora aperta che sanguina e di conseguenza l’atmosfera in studio elenon è tranquilla. Di preciso non si è capito molto susia realmente accaduto: c’è chi parla di un uso improprio della noce moscata, ma si tratta di una ipotesi etale va trattata. Nella puntata andata in onda ieri – domenica 15 gennaio – Maria De Filippi è stata particolarmente severa con gli allievi. “Ho deciso di non mandare in onda questo filmato per voi – ha detto la padrona di casa riferendosi agli episodi che sono accaduti a Capodanno -. E per i ragazzi che guardano il programma, non voglio giudicare quello che avete fatto, ma non è un atteggiamento responsabile per quello che il programma vi chiede. Il ...