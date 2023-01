Corbo | “Osimhen più forte del miglior Higuain di Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Antonioritiene che Victorè piùdeldiAntoniosi sofferma sui temi della stagione vissuta dalfino ad ora: “La coraggiosa rifondazione di questa estate delconsente di aprire un ciclo. Ilè ben impostato anche in maniera un po’ fortuita. Un po’ per caso, un po’ per la bravura di Giuntoli e un po’ per la determinazione di De Laurentiis si è andati a creare cose nuove. Kvaratskhelia oggi è l’attualità, la forza odierna, il domani, la garanzia del futuro” ha dichiarato il giornalista durante Si gonfia la rete, programma di Radio CRC.ha poi focalizzato l’attenzione sul grande finalizzatore dell’attacco partenopeo: ...