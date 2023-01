Corbo | “Nessuno aveva capito il Napoli Vi dico una cosa su Spalletti che in pochi hanno notato”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Antonioesalta il 4-3-3 deldi Lucianoe trova analogie con quello di Vinicio degli anni 70. Ilsta sorprendendo il mondo del calcio con il suo 4-3-3 fluido, che ricorda le combinazioni vincenti degli indimenticabili anni ’70. La squadra è stata costruita con freschezza, qualità morale e velocità sia fisica che mentale, grazie alla guida del tecnicoe alla fermezza della società. Antoniosul quotidiano La Repubblica esalta il tecnico del: “Quando il 18 giugnoelogiava “l’inizio del gioco da basso”, probabilmente non si aspettava di trovarsi di fronte una squadra così forte e ben equilibrata. Ma il tecnico ha saputo lavorare senza pregiudizi su una squadra che non conosceva e ha saputo ...

IamNaples.it

Alla Rai, a Messi, ai nostalgici custodi della memoria di Diego, al prestigio di una professione, agli stessi opinionisti del calcio, a. Adani esagera, ma va bene anche così, è una iperbole ...... essa indica il nord, è fondamentale per navigare al buio in assenza di riferimenti, ma a... sia terapeutici, che formativi, che educativi (, 2021). L'uso delle carte Dixit con una ... Antonio Corbo: "Napoli, il sogno tricolore non è più utopia" La lunatica Italia del calcio era venerdì in attesa solo del grande evento: la Juve che riapre il campionato. Leggeva la svolta nelle 8 vittorie di fila senza aver subìto un gol. Banale illusione. Cin ...A 20 partite e 60 punti dalla fine c’è una traccia chiara di futuro. Il 2023 ha scelto i suoi protagonisti. Il Napoli e i suoi campioni attesi, invocati, ...