Coppa Italia | le designazioni per gli ottavi di finale

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tutti i dettagli sugli arbitri scelti dalla Federazione per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Napoli, Lazio, Atalanta e Juventus Di seguito tutte le designazioni arbitrali per le restanti quattro partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. NAPOLI-CREMONESE Martedì 17/01 H. 21.00Ferrieri CaputiDi Monte-TrasciattiIv: Di BelloVar: MariniAvar: Muto ATALANTA-SPEZIA Giovedì 19/01 H. 15.00ColomboRossi M.-FontemuratoIv: SerraVar: AbbattistaAvar: Longo S. LAZIO-BOLOGNA Giovedì 19/01 H. 18.00BaroniPrenna-PerrottiIv: AyroldiVar: MazzoleniAvar: Paterna JUVENTUS-MONZA Giovedì 19/01 H. 21.00PezzutoRossi L.-ScarpaIv: MaggioniVar: NascaAvar: Paganessi

Un altro pezzo di storia nel mondo arbitrale. Il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, domani alle 21, sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi. Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte andranno a comporre una terna tutta al femminile.