Coppa Italia | dove vedere Napoli-Cremonese in tv e in streaming | Rai o Mediaset?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023)– Dopo la grandissima vittoria in campionato contro la Juventus per 5-1, ilè pronto a tornare in campo: martedì 17 gennaio ci sarà la sfida contro laal Maradona, gara valida per gli ottavi di finale di(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Precedenti, quarta sfida inSe il morale delè altissimo dopo aver ottenuto una straordinaria vittoria e aver allungato il vantaggio sul Milan secondo in classifica, non si può dire lo stesso per la. La squadra lombarda, ultima in classifica con soli 7 punti conquistati ...