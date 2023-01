Coppa del Mondo tiro a volo | mixed skeet | sesto posto per Maruzzo-Fuso | trionfo Usa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dominano gli Usa nella gara delteam didella prima prova didelISSF 2023. Oro e argento sono infatti andati alle coppie americane, con Katharina Monica Jacob e Conner Lynn Prince che vincono l’oro grazie al netto 7-3 inferto ai connazionali Dania Jo Vizzi e Christian Elliott. A chiudere il podio è la Grecia con Emmanouela Katzouraki e Iannis Gkogkolakis.per laitaliana composta da Martinaed Emanuele, alla fine sesti con il punteggio di 138/150, mentre quella composta da Sara Bongini e Valerio Palmucci, ieri medaglia di bronzo nell’individuale, si è fermata in decima posizione con 136/150. SportFace.

