Convocati per Pisa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Domani all’ Arena Garibaldi riparte la Serie BKT dei granata,– CITTADELLA è la prima giornata di ritorno, fischio d’inizio alle 14.00. Squalificato Visentin, assenti per infortunio Baldini, Magrassi, Tounkara e Danzi.Questi ultimi tre in recupero dallo stiramento ai flessori di dicembre ma non ancora al meglio.Ai box anche Vita, per un affaticamento al polpaccio, Mazzocco e Ciriello.Tutti a disposizione i nuovi arrivi Salvi, Maistrello e Crociata. 20 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano3 FELICIOLI Gianfilippo5 DEL FABRO Dario14 SALVI Alessandro15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko30 LORES ...

Zerocinquantuno.it

Chi si aspettava di rivederlo tra iil match con lo Spezia resterà deluso. Probabilmente non ci sarà neanche a Napolila prima del girone di ritorno e il rientro slitta a febbraio. ...... ha spiegato Timpani, sono quindi le "condizioni di partenza"un percorso che ha nel prossimo incontro uno snodo cruciale: "vedremo se lunedì o martedì verremodi nuovoaffrontare i ... I convocati per Udinese-Bologna: Zirkzee non ce la fa, Soriano sì, torna Kasius e c'è anche Amey Con l'ufficializzazione delle date di svolgimento della 73^ Viareggio Cup (29 marzo - 3 aprile) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, il Dipartimento Interregionale della LND ha disposto le se ...Non c'era alcun valido motivo per licenziarla. Così i giudici del Tribunale di Roma ... Dopo tre giorni di malattia, la preside mi ha convocata e mi ha detto che dovevo andar via perché mancavo di ...