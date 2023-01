Conte di nuovo alla Juventus | con lui un top della Serie A

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il ritorno del salentino in Italia potrebbe stravolgere gli equilibri del campionato:tornerebbe e con lui arriverebbe un big. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti in Amici mai. E non c’è miglior modo di descrivere il rapporto tra lae Antonio. L’allenatore salentino è stato capitano e bandierasquadra bianconera tra fine anni Novanta e i primi del Duemila, prima di fare il suo ritorno a Torino da allenatore riportando uno Scudetto insperato al primo tentativo, nel 2011-2012. LaPressePoi, però, la separazione brusca e la famosa frase: “Non puoi andare in un ristorante da 100 euro con soli 10 euro”, alludendo a come avesse voluto certi rinforzi che l’allora presidente Andrea Agnelli non approvò. La vera “coltellata” inflitta ...