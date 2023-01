Conte beffa i bianconeri | lo “scippo” è clamoroso

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Loorchestrato danei confronti deinon è andato giù ai tifosi. Il fervore della piazza è sempre menonibile.ha orchestrato unoa dir poco. Le ultime news di mercato suggeriscono un colpo senza precedenti. Quello che il dizionario italiano permette di chiamare colpaccio. Effettivamente si tratterebbe di un innesto non di poco conto. Ansa FotoMa il focus di questo approfondimento non riguarda il giocatore in sé. Le sue caratteristiche tecniche sono ben note a tutti. E anche se non sempre è riuscito ad esprimerle al meglio, in unsto differente ciò potrebbe cambiare. Chiaramente per il meglio. L’ex allenatore dell’Inter e della Juventus non ha mai nascosto di serbare un certo rancore verso la ...