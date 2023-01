Consorzio Sannio-Alifano | domenica 29 rinnovo del Consiglio dei delegati | alleanza tra Confagricoltura e Cia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Quando si parla di filiera istituzionale, spesso il pensiero va alle Regioni e ai Comuni, talvolta alle Sovrintendenze, altre alle aree Asi, raramente ai Consorzi di Bonifica. Eppure essi svolgono un ruolo importante di attuazione e coordinamento di interventi pubblici e privati, all’interno del proprio comprensorio, in materia di difesa del suolo, tutela ed uso delle risorse idriche, salvaguardia ambientale. Al cospetto dei cambiamenti climatici in atto, tali funzioni diventano decisive, particolarmente in Campania, dove i Consorzi di Bonifica e Irrigazione hanno costruito un modello avanzato di irrigazione sostenibile, puntando sull’alta tecnologia nella gestione del riuso irriguo delle acque in eccesso, per recuperare all’agricoltura zone acquitrinose e paludose.Alcuni dati possono essere utili a inquadrare il sistema campano. Si stima che qui i territori interessati dalla bonifica ...