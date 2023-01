Consorzio di Bonifica Sannio Alifano | Cia e Confagricoltura insieme alle elezioni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Quando si parla di filiera istituzionale, spesso il pensiero vaRegioni e ai Comuni, talvoltaSovrintendenze, altrearee ASI, raramente ai Consorzi di. Eppure essi svolgono un ruolo importante di attuazione e coordinamento di interventi pubblici e privati, all’interno del proprio comprensorio, in materia di difesa del suolo, tutela ed uso delle risorse idriche, salvaguardia ambientale. Al cospetto dei cambiamenti climatici in atto, tali funzioni diventano decisive, particolarmente in Campania, dove i Consorzi die Irrigazione hanno costruito un modello avanzato di irrigazione sostenibile, puntando sull’alta tecnologia nella gestione del riuso irriguo delle acque in eccesso, per recuperare all’agricoltura zone acquitrinose e ...

BAT Magazine

Si stima che qui i territori interessati dallacoprono oltre il 60% della superficie ... Di questa rete fa parte ilSannio Alifano, che ha sede a Piedimonte Matese (in provincia di ...Archiviata l'eccezionale stagione 2022, ildiCellina Meduna guarda con estrema cautela alla prossima primavera, ma invita a non lasciarsi andare a facili allarmismi. 'La situazione non è certamente delle migliori, ma tutto ... Canosa - Consorzio di Bonifica, raddoppiato il costo dell'acqua: il Sindaco incontra gli agricoltori VAZZOLA - Elio Dalla Cia si è spento a 59 anni a causa di una malattia. Viveva a Visnà ed era conosciuto in tutto il comune di Vazzola.Il CB2 al lavoro per eliminare alcune alberature che interferivano con la corrente e mettere in sicurezza l'abitato di Talla. Operai pronti davvero a tutto per migliorare la sicurezza idrogeologica.