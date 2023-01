Conserva le melanzane per ben 2 ANNI! Senza SALE e ACETO!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 16 gennaio 2023)re lefresche per 2Vuoi scoprire come è possibilere leper ben 2 anni? Bene, per farlo bisogna semplicemente inserirle in un barattolo di vetro. Qual è la magia? Facile: la magia sta nel non dover usare aceto ere lefresche per 2Per cominciare dobbiamo recuperare 2 chilogrammi died eliminare il loro calice. Dopodiché con i rebbi di una forchetta dobbiamo bucherellare la superficie di ognuna e adagiarle ordinatamente, l’una accanto all’altra, su una teglia. Successivamente inseriamo le ...