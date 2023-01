Confermato lo sciopero dei benzinai per il 25 e 26 gennaio

Agenzia ANSA

Il decreto carburanti pubblicato sabato dal governo non piace ai benzinai di Fegica e Figisc Confcommercio, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni. E quindi i sindacati sottolineano che "a queste condizioni è confermato lo sciopero" già indetto per il 25 e 26 gennaio. "Sul caro carburanti continua lo scaricabarile del Governo" afferma il presidente della Fegica,