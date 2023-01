“Condannato” Fabrizio Corona | ancora guai con la giustizia | la decisione dei giudici

(Di lunedì 16 gennaio 2023)a un anno e dieci mesi di reclusione, la Corte di Cassazione conferma la sentenza pronunciata dal Tribunale d’Appello. L’ex fotografo dei divi ha fatto parlare in questi ultimi mesi per le sue affermazioni sul caso Ilary Blasi – Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi aveva pubblicato la testimonianza di Sean Brocca, l’ex modello con il quale Ilary Blasi era fidanzata prima di sposare Francesco Totti. “Siamo stati insieme un anno, ci siamo divertiti”. “Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il ca****e con le altre ma non l’ho mai tradita. Sicuramente l’ho trascurata. Forse ero troppo giovane o forse non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina. Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma ho ...

IL GIORNO

Corona è statooggi per tentato furto in casa a Roma . È stata dunque confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei confronti dell'ex fotografoCorona ...Il più famoso resta quello diDe Andrè e Dori Ghezzi. Quelli di cui, invece, è stato ... Dopo un anno di latitanza viene arrestato a Riccione ea 30 anni di carcere. Nel 1997, grazie ... Fabrizio Corona condannato: tentò furto in appartamento con ex carabiniere Fabrizio Corona è stato condannato oggi per tentato furto in casa a Roma. È stata dunque confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e dieci mesi nei ...L'ex fotografo, insieme a Nunzio Di Caprio e a un altro complice, era stato bloccato a Roma dalla polizia giudiziaria grazie a intercettazioni telefoniche ...