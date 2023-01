Concorso Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sono aperte in diverse città italiane le domande di partecipazione al per la copertura dei ruoli di agente, di istruttore amministrativo, di vigilanza a tempo indeterminato e/o parziale. Di seguito riportiamo tutti i concorsi attivi pubblicati in Gazzetta Ufficiale con i link diretti ai relativi bandi. Quelli dove manca il link fanno riferimento alla 4a serie speciale n.99 del 2022, non più disponibile in modalità digitale, ma è scaricabile gratuitamente in formato in formato PDF. ConcorsiLocali Basilicata Comune di Chiaromonte (PZ) – Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato – Scad. 23 gennaio 2023 Campania Comune di Formicola (CE) –pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ...