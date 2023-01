Concorso Ministero della Giustizia | bando per 791 posti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È stato indetto un nuovo, per il reclutamento di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionari dei ruoli del. La selezione è rivolta a candidati laureati e ha ad oggetto profili che saranno assegnati al Dipartimento per laminorile e di comunità e all’Ufficio centrale archivi notarili. È possibile presentare domanda di ammissione alentro il 13 febbraio 2023., iIlha lo scopo di reclutare 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionari . I profili specifici ...

