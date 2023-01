Comunità energetiche rinnovabili | dal Pnrr nuovi modelli di crescita

La Nuova Sardegna

... conterrà il reddito di formazione per i giovani che non studiano e non lavorano, trasporto pubblico gratuito per gli under 25, centoin cento comuni, industria 4.0 per la parte ...... la piattaforma consente di verificare l'efficienza dei 160 impianti fotovoltaici esistenti , nonchè di analizzare le potenzialità del fotovoltaico, nel nuovo contesto delle... Comunità energetiche rinnovabili: 50 sindaci a confronto con l'assessora Pili