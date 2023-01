Comune di Meta | Concorso per 1 Assistente Sociale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, il Personale selezionato sarà assegnato al Settore 1, é previsto inquadrato in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo indeterminato e parziale verticale al 50%. Continua a visitare il sito Posizioni Aperte.com, troverai tutti i giorni la pubblicazione di nuovi Bandi, per ogni tipo si settore e Professionalità. Controlla la sezione Concorsi e Candidati a quelli in linea con i tuoi Requisiti. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di, categoria D, a tempo indeterminato e parziale verticale al 50%, presso il ...