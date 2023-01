Comune di Macerata | Concorso per 1 Istruttore Informatico

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeTecnico, é previsto inquadramento in categoria C. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che tale Bando é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Cerca nella sezione Approfondimenti il link dedicato alla Regione Marche, troverai tutte le migliori opportunità della zona, consulta la pagina e scegli quelli in linea con la tua Professionalità. Bando diSi comunica che é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato ditecnico, ...

Comune di Macerata

E quindi, evento indubbiamente singolare anche se non unico in Italia, ildi Penna San ... erano presenti anche l'ex presidente della Provincia diAntonio Pettinari e il sindaco di ...L'azienda marchigiana con sede in provincia di, a Cingoli, è la terza produttrice ...del documento sia riportata la dicitura 'Maiolo' è ascrivibile alla presenza in queldi ampie ... In distribuzione il Calendario dei Rifiuti 2023 MACERATA - Bonus affitti per le morosità incolpevole e Reddito di civiltà sono due pilastri dell’attività che impegna gli uffici comunali dei Servizi sociali. Nel ...La gestione del comprensorio sciistico di Sarnano annuncia per questo weekend l’apertura gratuita dei tapis roulant di Sassotetto e di Santa Maria Maddalena per permettere ai visitatori di divertirsi ...