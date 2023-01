Comune di Luvinate | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. La Lombardia é una Regione che pubblica Bandi con una certa frequenza, molti sono gli Enti e i Comuni che ricercano Professionalità ad ogni livello, anche tu puoi trovare l’opportunità più adatta, continua a seguire Posizioni Aperte.com. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di undirettivo, categoria D, CCNL funzioni locali, con possibilità di attribuzione di ...