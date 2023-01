Como | che colpo! Arriva Da Cunha

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilbatte un colpo in attacco e ha preso dal Nizza il talentuosissimo esterno d'attacco Lucas Dacresciuto nel Rennes e con esperienza...

QuiComo

Le cittàpotrebbero vedere la neve già da martedì 17 gennaio sono Torino (soltanto nevischio), Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella, Verbania,, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, ...Rispostaarrivò in tempi record, lasciando ipotizzarePatrizia Messina Denaro (arrestata poi nel dicembre successivo) potesse aver incontrato fisicamente il fratello capomafia. Gaspare. ... Il sorprendente video della coppia che nuota nel lago di Como davanti a piazza Cavour il 15 gennaio L’autore e conduttore televisivo ha presentato durante la Milano Fashion Week la linea di cioccolata «Lavarotti», storica fabbrica ligure rilevata insieme a Davide Petrini. La scelta di distribuire in ...Il Milan batte 2-0 il Parma, a Vinovo impresa del Sassuolo, che agguanta al 91’ l’1-1 con la Juve. La Roma allunga in vetta ...