Commozione cori e applausi al Viadotto delle Streghe per ricordare Flavio Ventura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento –, fumogeni,e tanta. Così decine e decine di ragazzi e ragazze raccolti sui marciapiedi delhanno comunicato aquanto loro mancasse. Non passa il dolore per il giovane studente dell’Istituto Bosco Lucarelli di Benevento tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale sul, infrastruttura di collegamento tra la zona dello Stadio a via Avellino. Ad un anno da quella tragica notte, i compagni di classe, gli amici, i genitori e i familiari si sono ritrovati per testimoniare il loro immutato affetto per. Palloncini bianchi, il colore viola e il ...