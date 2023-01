Come il perfezionismo può rovinarci la vita

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Stefano si osserva allo specchio e pensa che, no, quella ruga sul sopracciglio destro proprio non la può tollerare: dovrà richiamare ancora una volta il chirurgo estetico. Carlo ha passato la notte in bianco a ripassare la presentazione che dovrà fare l’indomani in ufficio, dove arriva stremato e fa una pessima figura. Poi c’è Luca che da mesi deve consegnare quell’articolo che rischia di compromettere il suo percorso accademico: non riesce a sbloccarsi per timore di un risultato insoddisfacente per il suo supervisore. Nomi di fantasia, situazioni reali e frequenti, nelle quali uomini e donne, con diverse declinazioni, non si sentono all’altezza. «Si stanno impegnando per dare il massimo» potremmo pensare; e invece no: stanno sbagliando, perché inseguono la chimera della perfezione e nel farlo possono arrivare a rovinare parte delle loro vite. La ricerca della perfezione può diventare, ...