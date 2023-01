Colf | badanti e baby sitter | niente accordo tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro Da gennaio gli stipendi salgono del 9 | 2%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023)dinon sono riusciti a mettersi d’su un’eventuale dilazione temporale degli incrementi salariali di, dovuti in base agli aggiornamenti automatici delle retribuzioni in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo. Daquindi glidei lavoratori del settore domestico, adeguandosi all’inflazione, aumenteranno del 9,2%. Secondo i calcoli dell’Assindat, per le famiglie gli aumenti maggiori (se non già assorbiti negliconcordati) si potrebbero avere per le figure assunte con orari lunghi o in regime di convivenza, come nel caso delle(livello Cs): la retribuzione ...