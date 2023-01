Cocciaretto-Rybakina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Elisabettaaffronterà Elenanel primo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. La giovane tennista marchigiana deve cercare di sfruttare a livello mentale la fiducia accumulata ad Hobart per provare a piazzare il colpaccio all’esordio a Melbourne. Chiaramente l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla stanchezza, sia fisica che di testa, dopo le fatiche dell’ultima settimana. L’avversaria è l’ultima vincitrice di Wimbledon e solo poche settimane fa nell’esibizione di Dubai riusciva a battere in fila Sabalenka, Garcia e Swiatek. Non un torneo ufficiale, ma di certo mette in mostra una buona forma per la kazaka di passaporto. Nei primi due tornei un secondo turno, sconfitta da Kostyuk dopo aver battuto Collins, e l’eliminazione ...