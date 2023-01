Cobolli Gigli | “Juve in lutto Napoli? Tribune del Maradona quasi crollavano per la festa”

(Di lunedì 16 gennaio 2023)ammette che laè ine ledelper ladelLa sconfitta cocente dilascia il segno nell’umore dei tifosi bianconeri ed anche degli addetti ai lavori di Torino. L’ex presidente bianconero, Giovanni, esprime il suo stato d’animo ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio: “Siamo in. Come la nebbia presente al nord, lo stesso vale per la. Non mi aspettavo un risultato simile con il, un 2-1 o un 3-1 sarebbe stato decisamente meglio rispetto al 5-1. Oggi è il giorno nel quale dovrebbe ...

Sportevai.it

'Siamo in lutto. Come la nebbia presente al nord, lo stesso vale per la Juve...'. Intervenuto a 1Station Radio Giovanniparla del momento della Juventus. L'ex presidente bianconero diceA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ... Juve, Cobolli Gigli indica errori e meriti di Agnelli | Top News La maggioranza degli italiani boccia il governo Meloni su benzina, inflazione e bollette. Con numeri in vistoso peggioramento rispetto a due mesi fa. Le difficoltà di questi giorni – il balletto sulle ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: Momento della Juve "Siamo in lutto. Come la nebbia presente ...