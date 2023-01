Cobolli Gigli | Il Napoli ha fatto cose incredibili con la Juve | Kvara e Osimhen sono calciatori di altissimo livello

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Giovanni, ex presidente dellantus, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Momento della? "Siamo in lutto. Come la nebbia presente al nord, lo stesso vale per la. Non mi aspettavo un risultato simile con il, un 2-1 o un 3-1 sarebbe stato decisamente meglio rispetto al 5-1. Oggi è il giorno nel quale dovrebbe insediarsi il nuovo Cda, ma mi sembra chiaro che Elkann abbia deciso di proseguire con Allegri sino al termine della stagione e non cambierà nulla. Eravamo soddisfatti degli ultimi risultati; sapevamo, tuttavia, che giocare asarebbe stato difficile, ma nessuno credeva che sarebbe terminata con un risultato simile. Nella ripresa ihanno mollato, ma lì ...

Sportevai.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...2 A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus : 'Napoli - Juventus non sarà definitiva, ma molto - molto importante sì. Se gli azzurri vincono, convalidano ulteriormente la propria candidatura per lo ... Juve, Cobolli Gigli indica errori e meriti di Agnelli | Top News A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: Momento della Juve "Siamo in lutto. Come la nebbia presente ...'Non mi aspettavo un risultato simile con il Napoli, un 2-1 o un 3-1 sarebbe stato decisamente meglio rispetto al 5-1'.