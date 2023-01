Clima e natalità sono le vere urgenze dell’economia Parlano i dati

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il futuro non esiste se non al presente. Le due emergenzeda cui dipende il nostro avvenire – cambiamentitici e inverno demografico – scorrono ogni giorno davanti ai nostri occhi chiare e inoppugnabili come in un documentario, ma spesso fingiamo di non vederle:gli elefanti nella stanza, non soltanto in Italia. Eppure proprio nel nostro Paese, il secondo più vecchio del mondo dopo il Giappone e il più squilibrato nei rapporti tra le generazioni a causa della penuria di giovani, questi fenomeni si saldano, mostrando clamorose assonanze. La prima: entrambi i temistati trattati per anni come mere questioni sociali, relegate spesso a dibattiti tra addetti ai lavori. C’è voluta un’enciclica di Papa Francesco, Laudato Si’, perché si comprendesse che crisi ambientale, crisi sociale e crisi ...