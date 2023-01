Agenzia ANSA

Un ragazzinodi 14 anni è stato ucciso oggi nel campo profughi di Dheisheh, a Betlemme in, durante scontri con l'esercito isreliano. Il ministero della sanità- citato dalla Wafa - ha identificato il ragazzino in Omar Lotfi Khumour morto in ospedale dopo essere ...... arrivando a controllare il 90 % delle risorse idriche della. Intere riserve idriche ... che mentre si fregia di fare bilanci sostenibili, si rende complice dell'apartheided è ... Cisgiordania: palestinese 14enne ucciso in scontri Israele - Medio Oriente Lo stillicidio di palestinesi assassinati dallo stato di Israele nelle ordinarie azioni di controllo, perlustrazione, incursione, caccia ai ricercati, etc. continua senza sosta nell’assordante silenzi ...Un ragazzino palestinese di 14 anni è stato ucciso oggi nel campo profughi di Dheisheh, a Betlemme in Cisgiordania, durante scontri con l'esercito isreliano. (ANSA) ...