Ciclismo | Tour Down Under 2023 | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ile il calendario del Santos, la corsa australiana che dal 17 al 22 gennaio prossimi aprirà ufficialmente la stagione delsu strada per quanto riguarda gli eventi World. Dopo tre anni torna l’appuntamento australiano, altro segno di una normalità post-Covid per il continente oceanico. Tanti big attesi al via, con un prologo e cinque tappe in linea che promettono spettacolo. I padroni di casa ovviamente cercheranno di essere protagonisti con Rohan Dennis, Jai Hindley, Simon Clarke e Michael Matthews su tutti. Occhio però anche ai vari Schachmann, Thomas, Heyther, Izagirre e Pello Bilbao solo per citare alcuni dei nomi più noti della startlist. Tra gli italiani spiccano le presenze previste di Alberto Bettiol, Mattia ...