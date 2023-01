Ciclismo | la rinascita di Miguel Angel Lopez - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il colombiano torna a vincere nella Clasica de Villeta e ribadisce la propria innocenza: 'Non mi sono mai ...

Il colombiano torna a vincere nella Clasica de Villeta e ribadisce la propria innocenza: 'Non mi sono mai ...... uno dei corridori più affascinanti degli ultimi dieci anni delmondiale, uno dei più ... Ciclismo, Egan Bernal sogna la rinascita: il programma del suo 2023 Nonostante il 2022 sia stato un anno in cui il movimento del ciclismo italiano ha centrato tante soddisfazioni, tra pista, strada al femminile ed una piccola rinascita nella mountain bike, il settore ...Il 2022 è stato da incubo, la speranza è che questo sia l'anno della rinascita per Egan Bernal. Il colombiano la scorsa stagione è stato a lungo ai box a causa di una tragica caduta che gli ha messo a ...