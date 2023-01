Ci lascia un' icona del cinema e un sex symbol italiano

Tech Princess

Ci sarà un motivo se i francesi, per indicare un bel seno femminile, usano il termine ' Lollo '. Con la morte di Gina Lollobrigida se ne va un'di bellezza a livello mondiale e grande protagonista del nostro cinema. Era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Generazioni di spettatori l'hanno conosciuta e ...Influencer di stile edi moda, Chiara Ferragni è volata a Parigi per sole 24 ore e, secondo ... E l'outfit di Chiara è hot Valentina Ferragni, il minidress in pelle chel'intimo in vista ... Gina Lollobrigida è morta: addio a un’icona del cinema italiano A volte i titoli dei film degli anni Cinquanta parlano da soli: “Between Love and Vice”, “Five Girls and a Man”, “Beauty of the Night”, “Infidelity” e ...È morta Gina Lollobrigida. Generazioni di spettatori l'hanno conosciuta e amata come “La Bersagliera”: Lollo, morta oggi all'età di 95 anni, è stata ...