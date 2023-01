Chiara Ferragni e la violenza piscologica | su Instagram racconta | ' Anche io sono stata vittima'

Tuttosport

... il direttore artistico e conduttore ha completato il cast artistico femminile con l'annuncio di Paola Egonu eFrancini , che si alterneranno a Francesca Fagnani esul palco ...è una ragazza fortissima, l'ho invitata personalmente ogni anno e quest'anno mi ha detto di sì. In questo momento è famosa nel mondo ed è la prima di quel mondo. Mi piace che la ... Chiara Ferragni come Victoria De Angelis e il motivo non è il panino... Si avvicina per Chiara Ferragni il primo debutto in televisione. L'imprenditrice digitale sarà, infatti, la madrina di Amadeus e Gianni Morandi al Festival di Sanremo nella serata di apertura e di chi ...La data di inizio del Festival di Sanremo si aviccina sempre di più e i riflettori sono tutti puntati su Chiara Ferragni. Dopo l'annuncio di Amadeus che l'influencer più ...