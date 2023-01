Chiara Ferragni | cosa fai con la lingua? | Follower scatenati

(Di lunedì 16 gennaio 2023), l’immagine vi lascerà a bocca aperta:fa la famosa influencer con la? Pioggia di commenti! In questi ultimi giorni si è parlato molto di, sia sui social che in tv. L’influencer, nonché imprenditrice digitale più famosa d’Italia, infatti, sarà una delle co-conduttrici di Amadeus al prossimo Festival di Sanremo, e tra le cose che stanno facendo chiacchierare di più, c’è la sua scelta di devolvere l’intero compenso ricevuto dalla Rai a un’associazione che si occupa della violenza contro le donne.fa con la? Il post lascia tutti a bocca aperta (Direttanews.com – Foto: Instagram)Una decisione che è stata molto apprezzata dall’opinione pubblica, ma ...

Tuttosport

Lo scorso maggio l'attore,e il rapper si sono ritrovati al Met Gala dove si sono fatti un selfie insieme . Un po' di tempo prima Rios aveva utilizzato Mille , brano di qualche estate ..., invece, l'italiana più famosa nel mondo, evidentemente antipatriottica: la scritta femminista sulla maglia che indossava all'annuncio sanremese era in inglese. Certo, bisognerebbe ... Chiara Ferragni come Victoria De Angelis e il motivo non è il panino... Dopo una notizia inerente a quella che sarà la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è arrivata una feroce critica nei confronti di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha deciso e comunicato di devol ...Completato il cast artistico di Sanremo 73. La pallavolista italiana Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini, come annunciato da Amadeus al Tg1, saranno al fianco del direttore artistico e di Gianni M ...