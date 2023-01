Chi propone lo stile d’abbigliamento oversize?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I capidella tipologia extralarghi oppure extralunghi nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle hanno fatto tendenza. Il brand che li ha proposti e che di seguito ci apprestiamo a descrivere dettagliatamente è specializzato nella loro realizzazione, e che hanno riscosso tanto successo soprattutto per la comodità che offrono così come per le svariate tipologie di finiture e design. Optare per uno streetwear tutto italiano ed in particolare della tipologia, è un’idea di Gianmarco Losito che sul sito Pantalonbrand.com è in grado di proporre per l’acquisto online capi molto particolari di taglie extra (larghe e lunghe) e tutti con colori e stampe anch’esse originali e che si abbinano bene ad altri accessori simili. L’idea del suddetto stilista nasce proprio dalla parolache nell’anno 2022 è stata ...