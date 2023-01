“Chi muore oggi” La sentenza di Mario Mori sull' arresto di Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “La morte di Cosa Nostra”. Non usa mezzi termini, ex comandante del Ros e direttore del SISDE, per commentare l'di Matteoin un'intervista con Il Foglio: “è una giornata storica. Cosa Nostra, come organizzazione criminale, come struttura operativa,, 16 gennaio 2023. Trent'anni e un giorno dall'di Totò Riina. Lui, di quella tradizione criminale, è l'ultimo interprete. Diciamo pure l'ultimo epigono”. “Quello che va capito, e che spesso ci si forza invece di fraintende, è che il Ros - ci tiene a sottolinearesul reparto speciale dei Carabinieri - è anzitutto un metodo d'indagine. Significa, in sostanza, creare un nucleo specializzato dove i superiori ...

