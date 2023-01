Chi lo saluta Allegri umiliato | la clamorosa beffa di Striscia | Video

(Di lunedì 16 gennaio 2023)la Notizia non ha perso l'occasione per fare ironia sulla Juventus e in particolare su Massimilianodopo la batosta subita al Maradona. Il Napoli si è imposto per 5-1, allungando in classifica e soprattutto impartendo una lezione di calcio durissima ai bianconeri. Ovviamente i social si sono scatenati e hanno prodotto tantissimi meme e sfottò. Guarda ilsul sito dila Notizia Il tg satirico di Canale 5 ne ha selezionati alcuni e li ha mandati in onda. A partire da “si nasce, tristi si diventa”, seguito dalla “giustificazione” dell'allenatore bianconero: “Eravamo in partita… poi l'arbitro ha fischiato il calcio d'inizio”. Non è mancato anche il classico “saluti da Ambra Angiolini”, ma anche una battuta di un tifoso napoletano: “Da otto partite mai un gol ...

Centro Sperimentale di Cinematografia

Cinque o sei giorni in tutto, non molti, ma abbastanza perchè il ricordo inpartecipò alla produzione come comparsa o si avvicinò come semplice curioso, sia rimasto indelebile. 'La platea del ...Cinque o sei giorni in tutto, non molti, ma abbastanza perchè il ricordo inpartecipò alla produzione come comparsa o si avvicinò come semplice curioso, sia rimasto indelebile. 'La platea del ... Il CSC saluta Gina Lollobrigida, regina del cinema italiano Addio Fata turchina. Il giorno dell’ultimo saluto a Gina Lollobrigida, per Amelia è un viaggio nei ricordi. Di quando, nel 1972 il Teatro Sociale fu un set delle riprese della ...I Red Devils accelerano e il giocatore è ad un passo dall'addio ai bianconeri. Niente Tielemans per la Juve: va allo United.