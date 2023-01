Chi lo ha coperto | Messina Denaro | la certezza dalla Gruber

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nino Di Matteo ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arresto di Matteoche sono state oggetto di discussione anche a Otto e Mezzo, su La7. Il magistrato ha affermato che una latitanza di 30 anni è stata troppo lunga per poter essere una latitanza normale. “Sicuramente sarà stata, almeno in certi frangenti e da certi ambienti, protetta dall'alto”. Da queste parole è partito l'intervento di Saverio Lodato nel talk di Lilli. “Oserei dire che 30 anni sono troppi per una latitanza - ha confermato il giornalista e scrittore - è durata qualcosa come 10 anni in più del ventennio fascista, giusto per dare l'idea dell'enormità del tempo in cui questo signore ha potuto agire indisturbato.conferenza stampa di resoconto ho avuto l'impressione che si tratti di un arresto finalmente pulito, ...

Il Secolo XIX

... che volendo evitare la fatica di approfondire di cosa si stesse parlando, hal'evento con ... Se proprio piace il gossip, chiediamocisarà il leader di questo partito, magari un equidistante ...Certo ora c'è da capire daè stato '' in questi 30 anni'. Lo ha detto Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, commentando l'arresto del boss mafioso latitante mafioso Matteo Messina ... Chi ha coperto per 30 anni Messina Denaro I complici e il ruolo della borghesia palermitana Negli anni per favoreggiamento sono finiti in cella centinaia di fedelissimi del padrino tra i quali sorelle, cognati e fratelli. Una strategia investigativa, ...“Le indagini devono proseguire in maniera serrata per scoprire chi lo ha coperto in tutti questi anni di latitanza. Chi prenderà il suo posto o chi lo ha già preso, perché simili criminali non lascian ...