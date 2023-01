Chi ha protetto Messina Denaro? Lodato ha la risposta | dito puntato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Perché le forze investigative ci hanno messo 30 anni a trovare Matteo? Di quali protezioni ha goduto?”. La doppia domanda di Lilli Gruber apre la puntata del 16 gennaio di Otto e mezzo, talk show di La7, e viene rivolta a Saverio, giornalista che da sempre si occupa della mafia: “Va sottolineato che 30 anni sono tanti, oserei dire troppi. Sono 10 anni in più della durata del ventennio fascista, quindi è stato un tempo enorme in cui ha potuto agire indisturbato. Ho ascoltato la conferenza stampa di Palermo e ho avuto l'impressione di un resoconto che riguardava un arresto finalmente pulito, tecnicamente fondato su indagini dei Carabinieri. Le parole del procuratore De Lucia, del procuratore aggiunto Guido e del comandante Angelosanto mi sono finalmente sembrate parole non retoriche in una giornata che è stata ...