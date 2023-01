“Chi esce oggi” GF Vip | puntata amara per la concorrente | costretta a dire addio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Finalmente per i milioni di spettatori appassionati al GF Vip 7, lo share ultimamente è sempre alle stelle, lo show di Alfonso Signorini presto tornerà due volte a settimana. L’appuntamento unico non bastava, ormai sono troppe le dinamiche da seguire. Ora chi sarà eliminato, Nikita Pelizon, Nicole Murgia o Dana Saber? L’ultimo televoto aveva visto solamente l’incoronazione del preferito del GF Vip 7, che nell’ultima 27esimaè stata la discussa quanto acclamata Oriana Marzoli. Questa sera invece ci sarà sicuramente ben più suspence, perché le votazioni decreteranno l’eliminato tra Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber. GF Vip, chiil 16 gennaio Una sfida indubbiamente particolare che mette in tensione tra i numerosi fandom che popolano Twitter e il resto dei social. Le ultime nomination, risalenti a lunedì scorso, hanno ...

Il Sole 24 ORE

...è successosegue i programmi delle reti Mediaset non ha potuto fare a meno di collegare i fatti del GF Vip con quanto accaduto nella scuola di Amici di Maria De Filippi . 'Alberto che se ne...Quindi Martina Scialdonedal locale, e la vede un senzatetto, Simone De Angelis . È lui a ...li abbia rilasciati e se fosse davvero in cura presso qualche struttura sanitaria. Inoltre, oggi ... Electrolux, accordo su 222 esuberi: maxi-incentivo fino a 72mila ... Esce il 20 gennaio “Lacrime” (distribuzione Ada Music Italy ... obiettivo dell’artista è quello di trasmettere attraverso la musica, forza e conforto a chi soffre. «”Lacrime” è un brano introspettivo ...Alla scoperta di ogni quanto esce la serie tv The Last of Us su Sky ... L’episodio settimanale è poi riproposto alle 21:15 di lunedì 16 gennaio su Sky Atlantic. Per chi invece preferisce attendere la ...