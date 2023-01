Chi è Riccardo Pezzali | presidente di Profunghi e Boss in Incognito?

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Chi è, ildie protagonista diin? L’uomo è il protagonista della trasmissione, docu-reality condotto da Max Giusti che andrà in onda oggi lunedì 16 gennaio in prima serata, alle ore 21.20 su Rai 2. Conosciamo meglio. Chi è, ildiL‘uomo, è ildi, l’azienda che da circa quattro generazioni è impegnata nella produzione e commercializzazione di vari tipi di funghi coltivati. Ma non finisce qui, visto cheè anche il protagonista diin, il programma condotto da Max Giusti ed in onda ...

Il Corriere della Città

A parlare è un ingegnere di Brembo, che ricorda non solo le doti del grande staccatore, ma anche la sua 'sensibilità in fase di curva' diCanaletti 'C'è un fattore che ora è diventato più ...A commentare la sfida sarannoTrevisani e Massimo Paganin , i quali ricopriranno rispettivamente il ruolo di telecronista principale e di seconda voce . Dove vederla in streaming. Per... Umberto, chi è il nuovo corteggiatore di Gloria a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata Intervista al figlio dello statista cosentino, Maurizio Misasi: il ritratto privato, il rapporto con De Mita, il retroscena su Moro e tangentopoli ...L’ex pilota italiano confida: «Dopo la morte di Ayrton Senna, Frank Williams mi offrì il suo posto e io accettai. Ma per una settimana non ci dormii sopra perché avevo 40 anni e mi pareva di sfidare i ...